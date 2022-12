Les vols long-courriers exemptés de taxe carbone européenne : "On va perdre une autre décennie d’inaction climatique"

Des organisations environnementales et… Ryanair pestent contre un accord sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne dans l’aérien. “Une fois de plus, Ursula von der Leyen et la Commission européenne ont laissé tomber les citoyens européens et l’environnement de l’Europe”, s’indigne M. O’Leary.