ING s'attend à une légère contraction de l'économie en zone euro en 2023, "au mieux une stagnation"

Concernant la zone euro, la reprise au second semestre 2023 sera vraisemblablement faible, tandis que l'inflation ne diminuera que lentement. Ainsi, le taux d'inflation dans la zone euro devrait terminer l'année 2023 au-dessus de 3%, ce qui signifie que les taux d'intérêt à court terme devront encore augmenter, commente Peter Vanden Houte, économiste en chef d'ING Belgique.

L'expert ne s'attend par ailleurs pas à une amélioration sur le marché de l'énergie. L'Europe compense la perte du gaz russe en important du gaz liquéfié (GNL) supplémentaire. "Le problème, c'est que ce marché du GNL est très tendu. Et aucune hausse de la capacité n'est attendue en 2023. Cela prend environ trois ans pour construire une nouvelle infrastructure produisant du GNL. Nous entrevoyons donc encore une situation problématique à court terme."

Par ailleurs, l'apport de GNL ces derniers temps en Europe était encore assez important en raison de la faible activité économique en Chine. L'Empire du Milieu mène une lutte assez stricte contre la pandémie de coronavirus, paralysant ainsi plusieurs pans de son économie. Si une reprise chinoise s'amorce au deuxième semestre 2023, le pays va reprendre massivement son importation de GNL, rendant le marché à nouveau assez tendu ailleurs dans le monde.

ING ne table donc pas sur un gaz plus abordable en 2023. Une légère hausse par rapport à cette année (135 euros le mégawattheure) n'est même pas exclue. Les prix ne devraient baisser que dans les années suivantes avec l'apport de GNL. "Mais même en 2025, les prévisions misent sur un prix aux alentours des 75 euros le mégawattheure. C'est encore trois fois plus que le prix moyen dans la décennie qui a précédé la pandémie, ce qui ne va certainement pas aider la croissance européenne", selon M. Vanden Houte.

Quant à l'inflation, elle sera plus faible en 2023, mais l'inflation sous-jacente dans la zone euro risque de ne baisser que lentement. "Les salaires sont en hausse et, au cours des premiers mois de l'année, nous nous attendons encore à des augmentations de prix importantes dans les secteurs qui ne procèdent à des ajustements qu'une fois par an. Dans le secteur des services également, la baisse de l'inflation sera lente."