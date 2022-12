Les récessions ont marqué les dernières décennies et leurs impacts ont façonné le destin des politiques internationales. Une chose est sûre, celle dans laquelle pourrait bientôt plonger l’Europe est particulière et pourrait, elle aussi, laisser des traces.

Mais au fond, qu’est-ce qu’une récession ? Quels sont ses impacts sur la population, comment est-elle provoquée et comment peut-on en sortir ? C’est à toutes ces questions que nous avons tenté de répondre, le plus simplement possible, avec l’aide d’Hélène Latzer, professeure d’économie à l’université de Saint-Louis.

Découvrez notre décryptage en vidéo ci-dessus.