"Actions d’une violence inédite" : 200 activistes écologistes envahissent une cimenterie dans le sud de la France

D’après un texte anonyme posté en ligne : “200 personnes ont envahi et désarmé par surprise l’usine.” Les images associées ne laissent aucune place au doute. Diffusées largement sur la toile, les vidéos montrent un cortège d’activistes écologistes vêtus de combinaisons blanches et difficilement identifiables. Ceux-ci n’hésitent pas à s’en prendre aux caméras de surveillance à coups de marteau. D’autres martèlent les installations, hachette au poing. Il semblerait que l’action ait causé “des dégâts très importants”.

”Cimenteur-pollueur”, mais pas que

Alors que l’usine a été mise à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, les manifestants se défendent : “La violence vient avant tout de ces entreprises qui investissent des milliards pour continuer à produire en polluant. On considère qu’il n’y a plus le choix, c’est la seule réponse possible aujourd’hui pour se faire entendre”, a déclaré à l’AFP un individu qui se décrit comme étant “un des activistes présents sur place”.

Les activistes rappellent également les scandales dans lesquels a trempé l’entreprise Lafarge. En effet, sa filiale Syrienne aurait participé au financement de plusieurs groupes terroristes dont l’État Islamique. Assigné à comparaître aux États-Unis, Lafarge a plaidé coupable et accepté de payer 778 millions de dollars.

”Les limites ont vraiment été franchies”

Ces déclarations ne suffisent pas à apaiser l’entreprise. “Les limites ont vraiment été franchies”, a déclaré Loïc Leuliette, directeur de la communication de l’entreprise à l’AFP. L’indignation est d’autant plus grande que “cette usine est la plus en avance sur la décarbonation, après des investissements de plusieurs millions d’euros”, poursuit-il.

Les représentants politiques se rangent également du côté de l’entreprise. Sur Twitter, le ministre français délégué à l’Industrie Roland Lescure a condamné “l’activisme violent”.

Le site de #Lafarge fait partie des 50 sites prioritaires a décarboner. Je préférerai toujours l’action résolue à l’activisme violent.

via @le_Parisien https://t.co/TDh1tJViJ3 — Roland Lescure (@RolandLescure) December 11, 2022

Le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, a quant à lui a dit “condamner ceux qui, au nom de l’écologie, font de la violence la seule expression de leur lutte.”