+ EVOLUTION. Entre 2018 et 2022, le budget du Cojo a augmenté de 600 millions d'euros. Il est passé de 3,8 milliards d'euros en 2018 à 3,9 mds en 2020, puis à 3,980 mds fin 2021 et maintenant à 4,380 mds. Lors de la candidature, le budget du Cojo avait été estimé à 3,3 milliards d'euros, soit un milliard de moins que maintenant.

+ IMPACT DE L'INFLATION. L'inflation a renchéri le budget de 195 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment la moitié de la hausse totale, avec 120 millions d'euros pour cette année et 75 millions d'euros prévus pour 2023 et 2024.

+ LA PART DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES. Le budget du Cojo est quasi-entièrement privé et repose sur trois sources de revenus: la vente des billets, les contrats des sponsors et une contribution du Comité international olympique (CIO). L'Etat et les collectivités avaient mis 100 millions d'euros pour l'organisation des Jeux paralympiques. Dans le cadre de cette révision budgétaire, ils ajoutent 111 millions d'euros dont 71 millions d'euros pour les Jeux paralympiques. Avec cet ajout d'argent public, fait au nom de "politiques publiques pérennes" affirme l'Etat, la part publique du budget du Cojo passe de 3 à 4%.

+ LES SPONSORS OU EN EST ON? Trouver des partenaires, c'est le nerf de la guerre. Le Cojo dit être "en avance" sur l'objectif qu'il s'était fixé de réunir 80% des 1,1 milliard d'euros d'ici la fin de l'année. Il juge ainsi qu'il peut augmenter son objectif de recettes de sponsoring de +127 millions d'euros, le faisant passer à 1,24 milliard d'euros. LVMH est pressenti depuis des mois pour rejoindre les rangs des cinq premiers grands sponsors du Cojo (Orange, EDF, BPCE, Sanofi, Carrefour). Même l'Etat s'y est mis pour tenter de convaincre de nouveaux partenaires.

+ DES DEPENSES EN HAUSSE. Les dépenses liées à la quarantaine de sites et infrastructures sont en hausse de 165 millions d'euros (sur 756,8 M EUR en 2021). De même que les "services aux Jeux" (restauration, sécurité, nettoyage, transports, etc) + 113 millions d'euros (1,003 md en 2021). La ligne "ressources humaines" a elle aussi grimpé de 109 millions d'euros du fait des métiers en tension dans l'événementiel sportif (587 M EUR en 2021). Le budget des cérémonies, dû à la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine, s'inscrit en hausse de 30 millions.

+ LES ECONOMIES. Elles ont été faites avec l'aide du CIO, qui a accepté de rogner sur des cahiers des charges aux standards élevés. Elles touchent tous les secteurs, de la restauration en passant par une prise en main plus tardive des sites d'entraînements. De même, le village olympique ouvrira quatre jours plus tard que prévu. Pour éponger la hausse des dépenses, le Cojo a aussi puisé dans sa réserve pour aléas, 115 millions d'euros sur 315 dédiés à pallier les coups durs.

+ DES RECETTES EN PLUS. Plus de billets, vendus plus chers pour les sessions les plus demandées (+143 millions d'euros) soit désormais 1,4 milliards d'euros de recettes de billetterie. Le Cojo a aussi reçu quelques subsides en plus du CIO (33 millions, émanant d'un nouveau sponsor du CIO notamment).

+ FACTURE GLOBALE DES JO. Au total, la facture des JO est de 8,7 milliards d'euros. La Solideo (société de livraison olympique) a un budget de 4,3 milliards d'euros dont 1,870 milliard d'argent public. Aussi touché par l'inflation dans le BTP, elle a inscrit 150 millions d'euros à ce titre à son budget qui sont pris en charge aux deux tiers par l'Etat, et un tiers par les collectivités. Une première enveloppe de 61 millions d'euros a été inscrite au budget de l'Etat. La Solideo, présidée par Anne Hidalgo, et dirigé par Nicolas Ferrand tient un conseil d'administration en fin de semaine.