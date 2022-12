Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord coûte 79,09 dollars ce mardi matin, soit 1,10 dollar de plus que lundi. Le baril de pétrole WTI américain devra payer 74,10 dollars, soit une hausse de 93 cents.

Le pétrole est devenu nettement moins cher ces dernières semaines. Le ralentissement économique mondial pèse sur la demande et donc sur le prix du pétrole. Mais avec la Chine - deuxième économie mondiale et premier importateur de pétrole - qui semble abandonner définitivement sa politique stricte en matière de Covid-19, la demande de pétrole devrait augmenter. Plus de demande signifie des prix plus élevés.

Une fuite d'un oléoduc aux États-Unis est également à l'origine de la hausse des prix. L'important pipeline Keystone est fermé pour réparation.