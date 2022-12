Un temps plus doux devrait bientôt réduire les prix de l'électricité

Le temps très froid, le vent quasi inexistant et les problèmes rencontrés par de nombreuses centrales nucléaires françaises - qui constituent en temps normal un bastion du parc de production européen - ont rendu le marché de l'électricité très tendu la semaine dernière.

Et ce marché tendu a fait grimper les prix. Le prix de la fourniture d'électricité a augmenté lundi en Belgique pour atteindre plus de 467 euros par mégawattheure, soit le niveau le plus élevé depuis le pic d'août. Des chiffres similaires figuraient également dans les tableaux ailleurs en Europe occidentale.

Pour l'instant, les prix élevés de l'électricité persistent. Le prix de l'électricité sur le marché à court terme pour livraison mercredi reste très élevé à près de 448 euros par mégawattheure pour notre pays. Le soir, il y a des pics vers 600 euros.

Toutefois, une amélioration est en cours. Les services météorologiques prévoient des températures plus douces la semaine prochaine. Et le vent commencerait aussi à souffler un peu plus, ce qui permettrait aux éoliennes de fournir davantage d'énergie.

En Scandinavie, en revanche, le temps reste froid, ce qui maintient la situation tendue du marché de l'électricité dans cette région. En Suède, la plus grande centrale nucléaire du pays est hors service pour cause de maintenance, et ce jusqu'au 18 décembre. Une autre usine est hors service jusqu'à la fin du mois de février.