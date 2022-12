Une baisse des prix des transports et notamment du carburant a été le principal facteur de ralentissement de la hausse des prix en novembre, partiellement éclipsée par une augmentation des prix dans les restaurants, cafés et pubs, détaille l'Office dans un rapport mensuel. Les prix du tabac et des vêtements montent aussi toujours, mais moins que l'an dernier, a noté Grant Fitzner, chef économiste de l'ONS.

La Banque d'Angleterre s'exprimera demain

Ces chiffres sont publiés à la veille d'une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait, selon les attentes du marché, à nouveau relever ses taux d'intérêt pour tenter de juguler l'inflation, surnommée "ennemi numéro" par le Chancelier de l'Echiquier, Jeremy Hunt.

"Après les chocs du Covid-19" et de l'invasion russe de l'Ukraine, qui s'est traduite par une flambée des prix du gaz, "une inflation élevée frappe les économies à travers l'Europe et je sais que les familles et les entreprises sont en difficulté ici au Royaume-Uni", a souligné M. Hunt dans un communiqué.

"Faire baisser l'inflation (...) est ma priorité, c'est pourquoi nous plafonnons les factures d'énergie cet hiver et avons mis en place un plan pour diviser l'inflation en deux l'an prochain", a-t-il ajouté.

Si le produit intérieur brut (PIB) britannique a rebondi de 0,5% en octobre, l'économie du Royaume-Uni est déjà en récession selon plusieurs instituts de prévision, y compris celui du gouvernement, et devrait le rester l'an prochain.