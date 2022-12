Le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit remonte à 2 % et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 2,50 %, au plus haut depuis fin 2008, a détaillé dans un communiqué la BCE, qui "prévoit de continuer à relever" ses taux dans les prochains mois.

La banque centrale relève ses prévisions d'inflation pour 2023 et 2024 et abaisse sa prévision de croissance pour 2023, à 0,5 %.

Réduction du portefeuille de dette

La Banque centrale européenne a également annoncé qu'elle allait réduire à compter de mars 2023 son portefeuille de dette accumulée pendant les années de crise, pour lutter contre l'inflation élevée en zone euro.

À partir de mars l'institut va réduire son stock d'obligations actuellement de 3.300 milliards d'euros "en ne réinvestissant pas la totalité des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance", a précisé la BCE. Cette réduction portera sur un rythme de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin, avant d'être ajustée à nouveau.