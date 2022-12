"Tous les particuliers qui sont clients de KBC, CBC et KBC Bruxelles bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes d'épargne réglementés existants à partir du 8 janvier 2023. Les nouveaux taux s'appliquent également aux nouveaux comptes d'épargne", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne des particuliers passera de 0,01 % à 0,35 %. La prime de fidélité pour l'argent qui reste sur le compte pendant au moins un an passe de 0,10 à 0,25 pour cent. Au total, le nouveau taux d'intérêt est donc de 0,6 %, alors que le taux d'intérêt minimum légal est aujourd'hui de 0,11 %.

Pour Start2Save et Start2Save4, comptes d'épargne réglementés avec des frais plus élevés et un montant d'épargne pouvant atteindre 500 euros par mois, le taux d'intérêt de base passe de 0,01 à 0,15 % et la prime de fidélité de 0,10 à 0,75 %.

KBC est la deuxième grande banque après Belfius à augmenter les taux d'épargne, après qu'un certain nombre d'acteurs plus petits l'aient déjà fait au cours des dernières semaines. Hier/jeudi, la BCE a relevé son taux directeur de 50 points de base, après deux hausses de 75 points de base chacune en octobre et en septembre. "KBC traduit cette décision de la BCE pour ses propres clients", a déclaré la banque.