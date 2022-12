Le prix de la main-d'oeuvre augmente de près de 7% en Belgique, 4% de plus qu'ailleurs en Europe

Le coût nominal total du salaire par heure prestée a grimpé en Allemagne de seulement 0,1% au troisième trimestre. La hausse s'élève à +4,3% en France et +6,8% aux Pays-Bas.

En cause, l'indexation des salaires ?

Au deuxième trimestre déjà, le coût de la main-d'œuvre avait crû davantage en Belgique que dans ses pays voisins. Eurostat ne donne pas d'explications à la forte hausse durant le troisième trimestre mais l'indexation automatique des salaires a certainement joué un rôle. Les salaires belges suivent la forte inflation alors que la plupart des autres pays n'appliquent pas ce principe de manière automatique.

Les plus fortes hausses salariales au troisième trimestre ont été observées en Europe de l'Est, notamment en Hongrie (+16,6%), en Bulgarie (+16,3%), en Lituanie (+13,9%) et en Pologne (+13,3%).

Les données d'Eurostat couvrent aussi bien le salaire que d'autres avantages, tels que les coûts non liés au salaire (cotisations sociales, impôts...) mais ne prennent pas en compte les subventions.