”Quand on naît cuisinier, on meurt cuisinier” : le chef étoilé Christophe Hardiquest de retour à Bruxelles

Attaché à ses racines, Christophe Hardiquest ouvre son nouvel établissement dans les cuisines de son ancien BonBon, restaurant doublement étoilé au guide Michelin. Celui-ci avait fermé ses portes en janvier 2022 à la surprise générale. À 46 ans, le chef “ressentait le besoin de prendre du recul pour se ressourcer et se rapprocher de l’essentiel”, explique-t-il dans un communiqué. En effet, ce passionné confiait à La Libre les difficultés rencontrées durant la pandémie : “Après le Covid, je suis sorti lessivé, car j’ai dû me battre comme un chien.”

Besoin de neuf, besoin d’ailleurs, il s’était expatrié en France dans un petit village, voisin de Châteauneuf-du-Pape. Cette pause lui a permis de se ressourcer “sans pour autant renier son métier” puisqu’il y avait rejoint les cuisines de La Mère Germaine, prestigieux restaurant.

Moins d’un an plus tard, il revient en force avec "un tout nouveau concept, empreint d’inspirations multiples et révélatrices". "Je veux un endroit vivant, avec une nouvelle approche de la gastronomie à Bruxelles. La cuisine sera belge, locale, enrichie par la cuisine provençale. Je veux arriver à une simplicité déconcertante et toucher les gens avec des saveurs puissantes et un peu de technique invisible", nous confiait-il déjà cet été. Son rêve est-il devenu réalité ? Réponse à l’ouverture, le 7 février.