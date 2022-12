Aux Pays-Bas, la consommation de gaz a même diminué de 33 % cet automne. La plus forte baisse a été enregistrée en Finlande (-52,7 %).

Par ailleurs, deux pays (Malte et la Slovaquie) ont consommé un peu plus de gaz naturel que les années précédentes.Pour devenir moins dépendants du gaz russe, les États membres ont accepté cet été de réduire volontairement leur consommation de gaz de 15 % entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.