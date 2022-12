La reprise à pleine capacité dans les aéroports européens n'est pas prévue avant 2025

Le Conseil international des aéroports européens (ACI Europe) a repoussé à 2025 son estimation de reprise complète du trafic aérien, qui s'est effondré depuis 2020 et l'émergence du coronavirus. Le trafic passager au sein des 25 aéroports repris dans les estimations devrait encore être en recul de 9 % l'an prochain et un retour à la situation d'avant-crise n'est donc plus attendu avant 2025, contre une prévision tablant sur 2024 il y a quelques mois.