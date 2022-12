Le port d'Anvers-Bruges souhaite atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. L'écologisation de sa propre flotte est un élément important de cette démarche. L'année dernière, l'autorité portuaire a déjà mis en service trois remorqueurs économes en énergie ; l'année prochaine, elle ajoutera même un remorqueur fonctionnant à l'hydrogène et un autre fonctionnant au méthanol. Une première mondiale.

Uniquement en mode électrique

Les deux nouveaux navires de contrôle présentés mercredi sont destinés au service des opérations de terrain de l'autorité portuaire. Elle est chargée de surveiller et de faire respecter les règles dans la zone portuaire. Les navires ont été spécialement construits pour Anvers par la société néerlandaise Kooiman Marine Group, après un exemple précédent à Rotterdam. Ils peuvent fonctionner en mode entièrement électrique, hybride ou diesel, mais l'intention, selon l'autorité portuaire, est qu'ils soient utilisés uniquement en mode électrique autant que possible.

Ils peuvent naviguer "tranquillement pendant 4 heures dans ce mode, à leur vitesse minimale de 9 km/h", a déclaré Annick De Ridder (N-VA), échevin du port d'Anvers. "Cela réduit considérablement les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Ils peuvent aussi se recharger, le courant de quai est prévu pour cela."

Innovation, sécurité, durabilité

C'est en fait la première fois que l'autorité portuaire effectuera des patrouilles non seulement sur la route et dans les airs, mais aussi sur l'eau pour contrôler la conformité. "Nous procédons ainsi parce que l'innovation, la sécurité et la durabilité sont des concepts importants pour nous", déclare Jacques Vandermeiren, directeur général du port d'Anvers-Bruges. "Les navires sont hybrides car ils doivent pouvoir continuer à fonctionner au carburant en cas de panne du système électrique, mais en principe, ils fonctionneront toujours à l'électricité et n'émettront donc aucune substance nocive."