Les opérateurs de télécommunications belges continuent de pratiquer des prix très élevés, notamment pour les offres groupées, par rapport à leurs homologues en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour les offres groupées avec des volumes et des vitesses de surf faibles et moins de services, les prix belges restent proches de ceux des Pays-Bas, du Luxembourg et de l’Allemagne – la France et le Royaume-Uni étant de loin les moins chers. À mesure que les volumes et les services augmentent, les opérateurs belges continuent de facturer de plus en plus, creusant ainsi l’écart avec les autres pays.

L’IBPT note que les opérateurs de télécommunications dans notre pays ont augmenté les prix de la plupart des forfaits. Ils ont fait état d’importantes augmentations de coûts dues à l’inflation.

Compétitivité accrue sur le marché de la téléphonie mobile

Dans le domaine des services mobiles, la situation est différente. Là-bas, seules deux des huit marques de téléphonie mobile interrogées avaient augmenté leurs prix en octobre. “En raison de l’élargissement de l’offre avec des offres moins chères des opérateurs et de leurs marques à bas prix, on constate une compétitivité accrue sur ce marché”, note l’IBPT. Cela pèse sur les prix.

En ce qui concerne les services mobiles, les différences de prix avec les pays voisins se sont donc “améliorées”, indique l’organisme de surveillance. Pour les limites de données comprises entre 10 et 50 gigaoctets, les prix belges se situent même dans la moyenne cette année. Pour des volumes encore plus élevés, cependant, la Belgique reste “particulièrement chère” et il y a eu “peu de progrès”.