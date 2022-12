Pouvoir d'achat et marché de Noël : "Les Belges se font plaisir, mais d'abord à eux avant d'offrir"

Malgré la pluie incessante et l'heure de bureau en plein milieu d'après-midi, le marché de Noël de Bruxelles est loin d'être déserté. "La fréquentation est revenue au niveau de 2019 qui était une année exceptionnelle, confie Claudine, vendeuse de viande et de charcuterie pour "Le Fumet des Ardennes". "L'année dernière était encore compliquée avec les bracelets et les pass Covid, mais cette fois nous...