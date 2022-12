"Une fois mis en œuvre, ces projets devraient permettre de produire 45,5 GWh de chaleur (équivalant aux besoins de 3 500 ménages) et d'éviter annuellement les émissions de 10 000 tonnes de CO2. La géothermie fait partie des solutions pour retrouver un air et un climat plus sains", a commenté jeudi le ministre wallon de l'Énergie, Philippe Henry.

Les projets retenus, provenant tant de l'immobilier privé que public, devront être concrétisés d'ici fin 2025. Certains concernent des milieux hospitaliers (comme à Namur ou Charleroi); d'autres émanent des villes et communes.

Il s'agissait du deuxième appel à projets concernant la géothermie de moyenne profondeur. D'autres actions sont prévues dans la foulée concernant la géothermie de grande profondeur et la géothermie minière. Pour cette dernière, trois études sont en cours afin d'en déterminer le potentiel en Région wallonne. S'il s'avère que le potentiel est présent et que la mise en œuvre est praticable, ces études pourraient mener à des projets concrets, a encore indiqué le ministre.