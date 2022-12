Le prix du mètre cube d'eau en hausse à partir du 1er janvier dans la zone inBW

L'intercommunale inBW a confirmé jeudi que le prix de l'eau dans la zone qu'elle dessert sera modifié à partir du 1er janvier. Le "Coût Vérité Distribution" passera de 2,26 à 2,47 euros par mètre cube. La raison de cette augmentation est principalement l'inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. L'intercommunale brabançonne wallonne souligne toutefois que cette majoration est inférieure à l'inflation, et qu'elle ne tient pas compte de l'augmentation de la facture énergétique d'inBW. L'impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m³ d'eau par an, est d'environ 2 euros par mois.