”Nous ne laisserons pas notre capacité de décision à l’OMC” : les États-Unis rejettent les conclusions de l’OMC au sujet du “Made in Hong Kong”

Selon l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC, organisation au sein de laquelle Hong Kong et la Chine sont deux membres distincts, la mesure américaine est incompatible avec l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, notamment parce que les États-Unis “n’ont pas démontré que la situation en cause constitue un cas de grave tension internationale”.