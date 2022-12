Près de la moitié des logements bruxellois n'ont pas encore de certificat PEB

La réglementation des certificats PEB est entrée en vigueur dans la région de Bruxelles en 2011. Au cours des 11 dernières années, un total de 331 143 certificats EPB ont été établis, dont 266 981 sont valables aujourd'hui. Il s'agit de 230 936 appartements et 36 045 maisons avec un certificat valide.

"Cela signifie qu'environ 55% du parc immobilier résidentiel possède un certificat EPB", indique la réponse du ministre Maron.

Par rapport au nombre d'unités résidentielles, ce sont les communes d'Ixelles (70,27 %), de la Ville de Bruxelles (63,75 %) et d'Uccle (63,60 %) qui ont le plus de certificats accordés. Les communes de Ganshoren (46,50 %), Berchem-Sainte-Agathe (50,05 %) et Schaerbeek (50,17 %) sont en bas de la liste.

Seuls 42 logements ont le meilleur PEB

Le classement d'un certificat EPB va de A++, la consommation d'énergie la plus faible, à G, la consommation d'énergie la plus élevée. Dans toute la région de Bruxelles, seuls 42 logements obtiennent le score le plus élevé. La plupart des habitations ont un certificat énergétique inférieur ou égal à D. En fait, le groupe ayant un certificat G est le plus important, soit près de 100 000 habitations.

"Bruxelles Environnement admet également que la méthode d'inspection pourrait être améliorée, et nous espérons donc que des progrès seront bientôt réalisés dans ce domaine également. Si nous voulons atteindre nos propres objectifs en matière d'énergie et de climat, nous en aurons bien besoin", a déclaré M. Debaets.