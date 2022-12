"Si on n’augmente pas la productivité, on va avoir un problème de soutenabilité des finances publiques"

On le sait, les principaux défis auxquels nos pays européens sont confrontés, ce sont ceux du climat et du vieillissement de la population (dépenses de soins de santé et de pensions), qui vont engouffrer des dizaines de milliards d’euros de dépenses et d’investissements ces prochaines décennies en Belgique. C’est connu. "Ce qui l’est moins, c’est que pour assurer la soutenabilité des finances publiques, pour répondre à ces défis, le monde politique...