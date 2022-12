La facture d'eau potable sera plus élevée en Flandre

Tous les six ans, les différentes compagnies des eaux doivent soumettre un plan tarifaire au régulateur des eaux. C'était le cas l'été dernier pour Aquaduin, AGSO Knokke-Heist, De Watergroep et Farys pour la période 2023-2028. Les sociétés anversoises de distribution d'eau potable Pidpa et Water-link ont obtenu un sursis d'un an en raison de leur fusion. À l'exception d'Aquaduin, toutes les compagnies des eaux ont alors demandé une augmentation du tarif de l'eau potable. Ils devaient justifier leur changement de prix par des plans d'investissement, des prévisions économiques ou des attentes en matière de consommation.

17 euros supplémentaires par an

Fin décembre, le régulateur de l'eau a annoncé sa décision. Il en ressort que le tarif de l'eau potable est le plus bas chez AGSO Knokke-Heist. Là, les consommateurs paieront un maximum de 2,1 euros par 1 000 litres d'eau à partir du 1er janvier. Farys, qui opère principalement en Flandre orientale, peut facturer un taux maximum de 2,53 euros par 1 000 litres. La société d'eau potable Aquaduin a fait savoir que, comme prévu, elle ne prévoit pas de nouvelle augmentation des prix en 2023 en dehors de l'indexation. Les utilisateurs y paieront 2,13 euros par 1 000 litres. Enfin, le groupe Eau, qui opère dans toutes les provinces en dehors d'Anvers, peut facturer un maximum de 2,26 euros par mètre cube.

L'Agence flamande pour l'environnement a calculé que la composante eau potable de la facture d'eau sera supérieure de quelque 17 euros par an pour une famille moyenne de 2 à 3 personnes en raison des nouveaux tarifs, indexation comprise. Cela représente une augmentation mensuelle de 50 centimes par personne par rapport à 2022. "Ce prix supplémentaire est donc relativement limité si on le compare, par exemple, à l'augmentation d'autres coûts tels que la facture d'énergie", nuance Katrien Smet, porte-parole de la Commission.

400 euros en moyenne

Certes, la variation du prix de l'eau potable n'est qu'une composante de la facture d'eau. Outre les coûts de production et de distribution de l'eau potable, il existe également des coûts de traitement et d'élimination de l'eau. Grâce à la réglementation des tarifs, le régulateur de l'eau juge uniquement les prix variables que les compagnies des eaux sont autorisées à facturer pour la consommation par 1 000 litres au cours des six prochaines années. Ces tarifs maximaux sont indexés chaque année.

En 2022, la facture d'eau d'une famille moyenne ayant une consommation moyenne était de 400 euros. On ne sait pas encore à combien s'élèvera cette moyenne en 2023, car la VMM n'a pas d'avis sur la redevance communale d'assainissement (frais d'élimination, ndlr) avant février. Le régulateur de l'eau poursuit maintenant son enquête sur le "caractère raisonnable" des redevances facturées par les compagnies des eaux aux municipalités.