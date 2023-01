Bon démarrage des soldes d'hiver : "Pour les petits commerçants, ce sont les ventes de la dernière chance"

"Pour les petits commerçants, ce sont les ventes de la dernière chance pour éviter la faillite", dit-on à la Fédération interprofessionnelle des auto-entrepreneurs SDZ. Beaucoup de choses dépendent donc des soldes d'hiver qui viennent de commencer. L'organisation de travailleurs indépendants Unizo partage cet avis. "La saison a été très difficile", déclare Danny Van Assche, directeur général d'Unizo, à propos des derniers mois. "Il y a eu 5 % de ventes en moins au second semestre 2022 par rapport au second semestre 2021 et même là, c'était une mauvaise année. La saison a connu un début difficile et n'a vraiment démarré que fin décembre. Avec la guerre et la hausse des prix de l'énergie, les gens se refreinent. Si la saison n'a pas été bonne, la période des soldes, qui est donc particulièrement importante, devrait rattraper beaucoup de choses."

Danny Van Assche voit déjà plus loin et mise sur la période d'après soldes : "Nous attendons un sérieux coup de pouce après janvier. Car environ 40 % des travailleurs ne bénéficieront que d'une indexation de 11 % des salaires en janvier, ce qui incitera probablement beaucoup d'entre eux à recommencer à acheter."

Il est trop tôt pour faire un premier bilan, mais la première impression de Fashion Union est bonne. "Nous avons fait le tour de nos détaillants et il y a beaucoup de monde dans les villes, partout", commente Isolde Delanghe, directrice de Fashion Union. "Le temps est ensoleillé. Les gens sont enthousiastes. Nous constatons un bon début."