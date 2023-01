En 2000, le relativement paisible Danemark enregistrait encore 221 vols à main armée contre des établissements bancaires, soit environ deux tous les trois jours.

Mais avec la disparition progressive du liquide dans la plupart des agences bancaires, on dénombrait moins de dix braquages par an depuis 2017.

Et en 2022, aucun hold-up n'a été constaté, du jamais vu selon un historien de la banque.

"C'est tout simplement fantastique. Car c'est un poids absolument énorme sur les employés concernés, lorsque cela se produit", s'est réjoui Steen Lund Olsen, le vice-président de la principale organisation bancaire danoise, Finansforbundet.

"On ne peut pas mesurer l'ampleur émotionnelle (d'un braquage), tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même", souligne le banquier.

Dans une société scandinave de plus en plus proche du sans liquide, la principale banque danoise, Danske Bank, n'a ainsi plus que deux agences dotées de billets de banque, l'une à Copenhague et l'autre à Aarhus, la deuxième ville du pays, selon Finansforbundet.

La Scandinavie a été le théâtre d'un des plus célèbres braquages de banque.

Sur une place du centre de Stockholm en Suède en août 1973, un braqueur avait pris en otage pendant plusieurs jours quatre employés de banque après avoir échoué à dérober le butin de l'agence.

Mais après leur libération, aucun d'entre eux n'avait voulu témoigner contre le voleur, Jan-Erik Olsson, dans un élan de sympathie que les psychiatres ont ensuite baptisé "le syndrome de Stockholm".