Deux jours après l'introduction de l'euro, les Croates constatent une forte hausse des prix

M. Filipovic estime que le passage à l'euro fait l'objet d'abus dans le commerce et qu'une partie de l'inflation, déjà préoccupante, est maintenant poussée à la hausse avec la conversion à l'euro.

La monnaie croate, la kuna, est officiellement remplacée par l'euro depuis le 1er janvier. Il est encore possible de payer avec des kuna jusqu'au 14 janvier. Il y a 7,44 kunas dans un euro. L'échange peut avoir lieu jusqu'à la fin du mois de février.

Selon les plaignants sur les réseaux sociaux, une tasse de café calculée en euros est 10 à 20 centimes plus chère qu'à la fin du mois de décembre. Une miche de pain serait 7 centimes plus chère, le fromage un quart plus cher et une pizza presque un tiers plus chère.