Hausse record du prix des courses: quels produits ont le plus augmenté ?

Entre Noël et Nouvel An, les ménages passent à la caisse et le mois de décembre laisse un arrière-goût salé sur le palais de la majorité d’entre eux. Ce n’est plus un secret, le pouvoir d’achat des Belges est en crise… Ce n’est pas près de s’arranger, annonce Testachats, qui a analysé les prix de plus de 3000 produits vendus en supermarchés. En un an, le prix des produits à la consommation qui composent le panier a augmenté de près de 20 %. Un record qui fait mal au portefeuille.