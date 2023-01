Cette baisse pourrait toutefois n’être que provisoire, alors que l’Institut national de la Statistique a averti le mois dernier que l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait atteindre un pic de 7 % début 2023, avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars.

Energie et produits alimentaires

Sur un an, l’inflation continue à être tirée par la hausse des prix de l’énergie, qui ont bondi de 15,1 %, et celle des produits alimentaires, en très forte hausse de 12,1 %, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés reste limitée à 4,6 %, et que celle des services est encore plus contenue, à 2,9 %. Sur un mois, les prix ont reculé de 0,1 % en décembre par rapport à novembre, contre une hausse de 0,3 % le mois précédent, en raison du repli des prix de l’énergie en fin d’année.

Le rebond de l’inflation anticipé par l’Insee pour le début de l’année est notamment lié à la hausse de 15 % des prix réglementés de l’énergie prévue début 2023, ceux du gaz devant être relevés en janvier et ceux de l’électricité en février.

Enfin, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a ralenti plus fortement que l’IPC en décembre, la hausse sur un an tombant à 6,7 %, contre 7,1 % en novembre.