Les deux organismes ont interrogé 1.537 spécialistes dans 133 pays. Il en ressort qu'ils misent sur une inflation mondiale en 2023 de 7,1% et une lente baisse en 2024 (5,8%) pour tomber à 4,5% en 2026.

Ces perspectives sont légèrement plus optimistes que lors d'une enquête précédente.

Les régions où l'inflation serait la plus élevée en 2023 sont l'Asie du Sud (23%), l'Amérique du Sud (25%), l'Afrique du Nord (32%) et l'Afrique de l'Est (35%). L'inflation devrait être inférieure à la médiane en Europe occidentale (5,4%), en Amérique du Nord (5,2%) et en Asie du Sud-Est (5,3%).