La FEB demande la paix fiscale et sociale à la Vivaldi et insiste sur l'indexation: "Telle qu’elle est conçue, elle endommage notre économie"

Les surcoûts salariaux et énergétiques des entreprises se montent encore à 33 milliards d’euros sur un an, malgré la récente baisse des prix du gaz et de l’électricité.