Manque de neige: comment les stations de ski peuvent-elles survivre ?

Quelques taches blanches au milieu d’un océan de boue, c’est à cela que ressemblent les pistes en basses et moyennes altitudes cette année. Les domaines skiables ont mauvaise mine et ce n’est que le début, d’après Marie Cavitte glaciologue à l’UCLouvain. Avec l’augmentation des températures, les précipitations se font sous forme de pluie. Fini la neige donc pour de nombreuses stations qui voient la saison blanche se raccourcir d’un mois. Certains glaciologues estiment qu’il n’y aura plus de réelles pistes enneigées en dessous de 1600 m d’altitude d’ici dix à vingt ans.