"Espérons qu'il y aura un accord": le Kern négocie avec Engie

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) négocient depuis des mois avec l'opérateur Engie pour que les deux plus jeunes centrales électriques de notre pays restent ouvertes pendant 10 ans de plus. Normalement, un accord aurait dû être conclu avant le Nouvel An, mais les choses étaient trop complexes pour cela.

"Une question d'heure" ?

Depuis lors, les négociations n'ont cessé de s'éterniser. Dimanche, le président de MR, Georges-Louis Bouchez, a déclaré que ce n'était qu'une question d'heures avant que l'accord ne soit conclu. Entre-temps, nous sommes un jour plus tard et aucune fumée blanche n'est encore sortie de la cheminée. Cependant, les principaux ministres du gouvernement sont assis ensemble depuis 15h30, ce qui pourrait indiquer un accord.

Les vice-premiers ministres n'ont pas souhaité faire de commentaires à leur arrivée au 16 West Street. "Nous espérons un accord", ont déclaré David Clarinval (MR) et Georges Gilkinet (Ecolo). Ce dernier a ajouté qu'après un accord, il y a plusieurs autres étapes à suivre avant que l'extension de la vie ne soit effectivement une réalité. LOD/AHO/