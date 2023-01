Prolongation du nucléaire en Belgique : un projet d'accord présenté au kern

Pour rappel, les négociations étaient menées par les cabinets du Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), et de la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen).

Trois éléments principaux étaient dans la négociation entre la Vivaldi et le groupe français. Pour rappel, la Vivaldi a demandé tardivement à Engie de prolonger de dix ans Doel 4 et Tihange 3. Le but est d’éviter une pénurie d’électricité, lors de l’hiver 2026-2027. Il n’est cependant pas certain que ces deux réacteurs seront prêts à temps pour affronter cet hiver. À voir…

En échange de la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, Engie a demandé et obtenu le principe d’un plafonnement (ou “cap”) du coût du passif nucléaire. Encore fallait-il s’entendre sur le montant demandé. S’il est fixé trop bas, le contribuable belge risque de payer pour éliminer les déchets d’Engie.

Le troisième élément était le partage des risques et des bénéfices liés à la prolongation. La Vivaldi a accepté le principe de la création d’une co-entreprise entre l’État et le groupe Engie pour investir dans la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Il restait néanmoins à organiser concrètement le partage des responsabilités dans cette co-entreprise.