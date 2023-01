Heureusement, pour aiguiller les consommateurs, des simulateurs peuvent aider à faire un premier tri, notamment celui de Test Achats. “En répondant à une vingtaine de questions, l’outil de simulation vous oriente vers le carburant le plus adapté à vos comportements de déplacement”, glisse Bruno Wattenbergh. D’autres acteurs, notamment les assureurs (Ethias, Touring Secours) ou des sites spécialisés (TopCompare.be) peuvent également être utiles.

Des négociations à ne pas sous-estimer

Au niveau des marques, le Moniteur Automobile vient également de réaliser un dossier comparatif en visitant cinq grands constructeurs “avec un budget, une voiture à reprendre et une recherche de financement”. Une opération qui permet de rappeler l’importance de la préparation, de questions pertinentes, mais également du sang froid… “Remballez vos émotions : vous devez vraiment mettre plusieurs marques en concurrence. Et bien sûr, cela veut dire négocier”, précise encore le chroniqueur. “Quand vous avez négocié pour le véhicule, entamez la discussion sur la remise. Quelles sont les conditions Salon ? Les bonus ? La remise additionnelle ? Sur la voiture, sur les packs, sur les options ? Par rapport au prix catalogue, pour un véhicule de 33 000 euros, le Moniteur Automobile a pu gagner 5 000 à 6 000 euros. Soit entre 15 et 20 %.”