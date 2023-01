Pour le leader mondial du marché, le fabricant chinois Lenovo, les ventes ont reculé de près de 29%. Le numéro deux, HP, affiche des ventes en baisse similaires alors que le numéro trois, Dell, a vu ses ventes dégringoler de plus de 37%.

Peu optimistes pour 2023

Selon Canalys, les consommateurs aux Etats-Unis et en Europe ont été plus prudents dans leurs dépenses en raison de l'inflation et de la flambée des prix énergétiques.

Les fabricants d'ordinateurs personnels ne s'attendent pas à ce que l'année 2023 soit de bien meilleure facture. En revanche, l'optimisme prévaut pour le long terme. En outre, malgré la baisse des ventes, les consommateurs ont acheté davantage de PC en 2022 qu'en 2019, dernière année pré-Covid.