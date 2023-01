Pourquoi faut-il attendre 2026 pour prolonger les centrales nucléaires?

Doel 4 et Tihange 3 ne devraient pas constituer une solution pour l'hiver 2025-2026.

L’accord partiel signé par Engie et la Vivaldi permet d’espérer un retour de Doel 4 et Tihange 3 en novembre 2026, au plus tôt. La Belgique sera donc totalement privée de capacités nucléaires entre le 1er septembre 2025 (date de la mise...