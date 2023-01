Polémique autour du patron pétrolier à la tête de la COP28 : "Sultan Al Jaber a été le fer de lance de l'action climatique des Emirats"

Qui est Sultan Ahmed al-Jaber ?

Le président de la prochaine conférence mondiale sur le climat, prévue en novembre aux Emirats arabes unis, est le PDG du géant pétrolier émirati, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company),

Cet homme âgé de 49 ans, qui a étudié aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, est aussi le ministre de l'Industrie et des technologies avancées, et l'envoyé spécial des Emirats pour le climat.

Il pilote également Masdar, une entreprise publique d'énergies renouvelables, qui a investi dans plus d'une quarantaine de pays depuis sa création en 2006, selon l'agence de presse officielle WAM.

Sultan Ahmed al-Jaber a dirigé la délégation de son pays à la COP27 en Egypte, l'une des délégations les plus importantes de l'histoire des négociations sur le climat.

Il avait été nommé en 2009 au sein du groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique à l'ONU par le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon.

"Sultan Al Jaber a été le fer de lance de l'action climatique des Emirats bien avant, et pendant, son mandat à ADNOC", affirme l'expert climatique à Chatham House, Karim Elgendy.

Pourquoi est-il controversé ?

L'organisation de la COP28 aux Emirats, l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde, inquiète les militants qui plaident pour une sortie des énergies fossiles afin de limiter le réchauffement de la planète.

La nomination d'un patron de l'industrie pétrolière pour incarner les négociations a renforcé leurs craintes.

Le choix d'une personnalité issue "d'une industrie qui est elle-même responsable de la crise" crée un "conflit d'intérêts", affirme la directrice de l'organisation Climate Action Network International, Tasneem Essop.

Les défenseurs de l'environnement dénoncent également l'influence croissante des lobbyistes du secteur pétrolier et gaz.

Ils étaient plus de 630 à la COP27, un nombre en hausse de plus de 25% par rapport à la conférence précédente à Glasgow, selon les associations. Le contingent le plus nombreux venait des Emirats arabes unis.

"La COP28 doit se conclure par un engagement sans compromis sur une sortie de tous les combustibles fossiles: charbon, pétrole et gaz", affirme Tracy Carty de Greenpeace International, en estimant qu'il "n'y a pas de place" pour cette industrie dans les négociations.

Quel message des Emirats ?

Les Emirats arabes unis, en revanche, "ne voient aucune contradiction" dans la désignation du patron d'ADNOC, souligne Karim Elgendy.

Pour le pays du Golfe, le pétrole et le gaz seront encore nécessaires pendant des décennies, et peuvent contribuer à financer les énergies renouvelables.

"Le choix de Sultan Ahmed al-Jaber Sultan est absolument représentatif de l'approche des Emirats en matière d'action climatique, qui s'engagent à décarboniser leur économie (...) mais défendent leur droit moral à exporter chaque molécule de combustible fossile", affirme l'expert.

"Leur argument est que le monde aura encore besoin de combustibles fossiles d'ici à 2050 et que ceux-ci devraient provenir des producteurs les moins chers et les moins polluants", à savoir les pays arabes du Golfe.

Abou Dhabi veut aussi impliquer les dirigeants du secteur pétrolier dans le débat sur le climat.

"Pour les pays du Golfe, où la richesse pétrolière contribue de manière significative à l'économie, une grande partie de l'action climatique devra provenir précisément de ce secteur", estime Aisha Al-Sarihi, chercheuse à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour.

"Exclure l'industrie pétrolière de la table des négociations pourrait ne pas servir la région", ajoute l'experte omanaise.