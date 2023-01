Si vous n'avez pas encore reçu votre prime de chauffage, c'est normal: "De nombreux citoyens ont introduit une demande"

Dans un premier temps, la prime chauffage fédérale a été octroyée automatiquement via le fournisseur d'électricité au moment de l'envoi d'une facture d'acompte ou de décompte entre le 15 avril 2022 et le 31 juillet 2022. Mais celui qui n'avait pas reçu la prime chauffage au 31 juillet 2022 pouvait introduire une demande auprès du SPF Économie entre le 1er août 2022 et le 17 novembre 2022.

Le SPF Economie a ainsi reçu 264.500 demandes, dont 20.493 (ou 8%) doivent encore être finalisées. Celles-ci ne seront vraisemblablement pas toutes octroyées. En effet, sur les demandes déjà traitées, il est apparu que 57% n'étaient pas justifiées. "De nombreux citoyens ont introduit une demande alors qu'il y avait déjà eu un octroi automatique. Soit ils n'ont pas bien fait attention, soit une autre personne du ménage avait reçu la prime. A côté de cela, il y a eu également pas mal de demandes pour des contrats professionnels ou des secondes résidences", explique-t-on au SPF.

L'administration attend aussi certaines données de la part de fournisseurs d'énergie pour savoir si les contrats ont un caractère professionnel ou sont liés à des secondes résidences. Sans ces précisions, le SPF ne sait pas si les demandes doivent être approuvées ou rejetées.

La prime chauffage de 100 euros ne doit pas être confondue avec l'aide supplémentaire décidée par le gouvernement fédéral en septembre sous la forme d'un "paquet de base énergie"