Ruée sur les titres-services à Bruxelles avant la hausse des tarifs

En outre, l'an passé, 16.320.811 titres-services ont été utilisés, contre 15.837.110 en 2021, soit une augmentation de 3%. Après une diminution de leur usage durant la crise sanitaire, les titres-services renouent avec les chiffres pré-covid de 2019, année durant laquelle 16.474.625 titres-services avaient été utilisés.

Mais c'est le nombre de titres-services achetés qui connaît la plus forte augmentation durant l'année écoulée. En 2022, 17.405.370 titres-services ont été achetés, contre 16.022.073 en 2021, ce qui représente une hausse de près de 8%. "Les utilisateurs ont été beaucoup plus nombreux que d'habitude à acheter leurs titres au mois de décembre. On enregistre ainsi 2.197.346 titres émis, ce qui représente une augmentation de 62% par rapport à décembre 2021", précise le cabinet du ministre.

Cette ruée en fin d'année s'explique sans aucun doute par la réforme des titres-services entrée en vigueur le 1er janvier dernier, le prix du titre passant de 9 à 10 euros le 1er janvier dernier.

Bernard Clerfayt précise que le secteur permet à près de 27.000 travailleurs, majoritairement des femmes de plus de 40 ans, de sortir du travail au noir et d'avoir accès aux droits sociaux.