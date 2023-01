Libre Eco Week-end | Il est également possible d’investir dans une transition plus large : mobilité, alimentation, logement…

Transition énergétique et écologique... Quel impact sur nos investissements ?

La guerre en Ukraine et ses implications sur les prix de l'énergie ont accéléré la prise de conscience concernant la dépendance énergétique de nos économies. Les implications du réchauffement climatique sont dès lors apparues avec plus d'acuité. Désormais, les coûts de production des énergies renouvelables sont devenus beaucoup plus...