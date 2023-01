Devant Londres, Lisbonne ou encore Rome, Bruxelles est la ville la plus populaire auprès des touristes français

Les villes ont reçu un score en comparant leur popularité sur les réseaux sociaux (nombre de mentions sur Reddit, Twitter, Instagram) mais aussi sur le volume des recherches sur Google. “Nous avons ensuite classé les villes en fonction d’un ensemble de facteurs de classement pour découvrir les 20 destinations européennes les plus appréciées par les Français cette année”, explique la compagnie aérienne.

Les périodes les plus propices et… les moins chères

Résultat : la capitale belge se hisse en tête. “Également connue comme le cœur politique de l’Europe, elle abrite des clubs de jazz légendaires, du street art fantastique et des marchés aux puces originaux. En plus de tout cela, vous y découvrirez ses musées, son architecture incontournable et ses statues célèbres. Il y en a véritablement pour tous les goûts”, détaille Icelandair.

L’analyse est complétée par deux précisions : la saison la plus propice (”en fonction de la météo mais également en tenant compte d’événements locaux tels que les festivals”) et les prix (”en fonction de la fluctuation des tarifs des hébergements et des hôtels moins chers en raison de la saison creuse et de la baisse du tourisme”).

Pour Bruxelles, si début novembre est la période la moins chère de l’année, les créneaux allant de mars à mai ou de septembre à octobre sont les plus intéressants. Il en va de même pour Londres, destination plus abordable après le mois de novembre, mais plus intéressante pour les touristes entre mars et mai. Quant à Hambourg, troisième ville sur le podium, elle est meilleur marché en janvier-février : il est conseillé de s’y rendre entre mars et septembre.

