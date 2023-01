"Il y a une chance que nous puissions éviter une récession profonde en zone euro", mais...

"Nous sommes parvenus à réduire notre dépendance énergétique, les prix de l'énergie ont considérablement baissé et l'inflation en Europe a dépassé son pic à la fin de l'année dernière. Il y a donc une chance que nous puissions éviter une récession profonde et entrer dans une période de contraction plus limitée", a déclaré le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.

Son collègue en charge du Commerce, Valdis Dombrovskis, entrevoit à nouveau "des signes positifs" pour l'économie européenne, grâce notamment à un marché du travail qui reste solide. Mais le Letton souligne dans le même temps que la situation économique reste très incertaine. "Nous devons rester vigilants. Nous naviguons toujours au milieu d'une période particulièrement difficile."