La liaison Bruxelles-Tokyo avait été interrompue en novembre dernier, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a obligé les vols entre le Japon et l'Europe à emprunter un itinéraire plus long, est toujours en cause. La demande était insuffisante pour justifier ces coûts supplémentaires. Ce n'est que pendant les vacances de Noël qu'il y avait encore quelques vols entre Bruxelles et Tokyo.

Mais ANA s'attend désormais à une plus forte demande de voyages internationaux. Dans un message publié sur son site web, la compagnie aérienne déclare qu'elle "développe de manière proactive son réseau international pour répondre à la demande de voyages à destination et en provenance du Japon, qui devrait augmenter avec l'assouplissement des restrictions de voyage au Japon".

Pour Brussels Airport, cela signifie qu'il y aura deux vols Bruxelles-Tokyo (aéroport de Narita) par semaine à partir du 11 mars, les mercredis et samedis, a indiqué la compagnie aérienne.