Dans les accords internationaux, les pays sont considérés comme responsables des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de biens et services sur leur territoire. Mais une autre mesure de la responsabilité pour les émissions est de plus en plus mise en avant: l'empreinte carbone. Il s'agit dans ce cas d'attribuer l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long des processus de production au pays où les biens et services sont consommés et non au pays où ils sont produits.

Plus que la médiane européenne

L'étude du Bureau du Plan a calculé les émissions de CO₂ liées à la production ainsi que l'empreinte carbone des trois Régions de la Belgique pour l'année 2015. Cette année-là, les émissions de CO₂ liées à la production étaient estimées à 10,5 tonnes de CO₂ par habitant en Flandre, à 7,9 tonnes de CO₂ par habitant en Wallonie et à 3,8 tonnes de CO₂ par habitant à Bruxelles. Pour la Flandre et la Wallonie, ces résultats sont plus élevés que la médiane des pays de l'UE, constate le Bureau du Plan. En revanche, à Bruxelles, les émissions liées à la production sont nettement plus faibles, en raison du caractère urbain de la Région de Bruxelles-Capitale et de son économie basée sur des activités de services, peu émettrices en CO₂.

Mais si l'on regarde, cette fois, l'empreinte carbone, l'image de la responsabilité des Régions pour les émissions est différente. Par habitant, l'empreinte carbone est de 11,1 tonnes de CO₂ en Flandre, 9,9 tonnes de CO₂ à Bruxelles et 9,4 tonnes de CO₂ en Wallonie, ce qui est supérieur à la médiane des pays de l'UE. "En termes de composition, plus de la moitié du CO₂ incorporé dans la demande finale de la Flandre et de la Wallonie est émis hors des frontières régionales. A Bruxelles, cette part s'élève même à près de 80%", souligne le Bureau du Plan.

Pour les trois Régions, ce sont surtout des émissions des autres régions et des pays voisins, particulièrement de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui contribuent à leur empreinte carbone, mais aussi des émissions de la Chine et de la Russie.

Emissions hors frontières

"L'empreinte carbone dépasse donc les émissions liées à la production pour chacune des trois Régions. Autrement dit, la contribution des Régions aux émissions mondiales de CO₂ est plus importante si elle est évaluée selon une perspective de consommation que selon une perspective de production", constate le Bureau du Plan, qui suggère aux autorités régionales d'envisager des mesures qui favorisent la consommation de produits moins intensifs en émissions ainsi que des mesures qui réduisent les émissions tout au long des processus de production.

Le Bureau du Plan reconnaît toutefois qu'une part substantielle de l'empreinte carbone des Régions est constituée d'émissions hors de leurs frontières et que les autorités régionales ont dès lors peu de possibilités d'influencer l'intensité en émissions des parties des processus de production situées dans d'autres régions ou pays.

"Ce constat montre que dans l'économie d'aujourd'hui, caractérisée par des structures de production réparties sur de nombreux pays, une approche coordonnée au niveau belge, européen et mondial est nécessaire pour réduire les émissions tout au long des processus de production", conclut-on.