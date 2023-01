Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait 1,40% à 87,13 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février, prenait 1,75% à 81,58 dollars.

"Les marchés sont de plus en plus convaincus que l'abandon par la Chine de sa politique du zéro-Covid entraînera un fort redémarrage de l'activité économique et, par conséquent, stimulera la demande sur les marchés pétroliers mondiaux", résume Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Un scénario favorable aux prix du pétrole, puisque l'augmentation attendue de la demande de la Chine et l'entrée en vigueur imminente de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie "pourraient générer une pénurie sur les marchés et déclencher une nouvelle escalade des prix", poursuit-il.

La Chine, premier importateur et le deuxième consommateur de brut au monde, a en effet abandonné les derniers vestiges de sa très stricte stratégie sanitaire pour lutter contre le Covid-19.

Retour du trafic aérien habituel, voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays: Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb, estime que la demande chinoise sera "totalement normale dans très peu de temps": "fin du premier trimestre 2023 au plus tard".

Principale raison

"La Chine était la principale raison de la faiblesse du pétrole (fin 2022) et la Chine est maintenant la principale raison de la reprise actuelle des prix", affirme-t-il.

Certains investisseurs se méfient toutefois de la forte vague d'infection de Covid-19 auquel le pays doit faire face après avoir revu sa stricte politique sanitaire, qui pourrait en effet ralentir la reprise économique.

Pour M. Schieldrop, "la peur d'Omicron s'estompera rapidement et les déplacements augmenteront aussitôt". L'analyste cite en exemple Pékin, la capitale, qui a vu ses indices de mobilité fortement augmenter après avoir atteint son pic d'infections.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait à 60,145 euros le mégawattheure (MWh), après avoir touché mardi son plus bas prix depuis début septembre 2021.

Les analystes expliquent cette petite reprise par les températures actuelles très froides. Elles devraient toutefois remonter au-dessus des normales saisonnières dans les prochains jours ce qui devrait peser sur la consommation de gaz et faire retomber les prix.