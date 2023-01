La Belgique est même parvenue à légèrement (+0,5 %) dépasser le total de nuitées d'avant-crise. Les touristes belges et étrangers ont en effet passé 42,7 millions de nuits chez nous l'an dernier contre 42,5 en 2019. Au Danemark et aux Pays-Bas également, les touristes ont été plus nombreux avec des hausses respectives de 12,3 et 3,9 % en 2022 par rapport à 2019.

Les grandes destinations touristiques à la traîne

Parmi les destinations de vacances phares en Europe, la France et l'Espagne ne sont pas loin de leur niveau d'avant-crise, mais le redressement est moins fulgurant pour la Grèce et l'Italie, la première accusant encore un retard de 7,5 % par rapport à 2019 et la seconde de 9,5 %.

A l'échelle de l'Union européenne, l'année écoulée aura été assez contrastée avec encore un recul de 11 % des nuitées au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2019. La seconde moitié de l'année a permis de recoller quelque peu à la situation précédant la crise du coronavirus avec un recul de 1,9% observé entre juillet et décembre.

Le tourisme international était encore un peu à la peine, avec un recul de 12,6 % en trois ans, à 1,19 milliard de nuitées, alors que le tourisme domestique a déjà dépassé le niveau de 2019 : 1,53 milliard de nuitées (+0,7 %).