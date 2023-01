En 2022, 9 265 entreprises ont été déclarées en faillite dans notre pays. Il s'agit d'une augmentation de 42 % par rapport à 2021, mais d'une diminution de 13 % par rapport à 2019, avant le Covid.

Toutefois, il existe des différences au niveau régional. Ainsi, le nombre de faillites enregistrées en 2022 n'a augmenté qu'en région flamande par rapport à 2019. Les 5 287 faillites enregistrées dans cette région constituent le total le plus élevé depuis 2013, année où 5 742 faillites avaient été enregistrées.

En Wallonie, les 2 202 faillites enregistrées constituent le troisième résultat le plus bas de la dernière décennie, après 2020 et 2021. Ce chiffre est en baisse de 18 % par rapport à 2019.

Dans la région de Bruxelles-Capitale, 1 776 faillites ont été enregistrées. C'est 40 % de moins qu'en 2019. Dans cette région, 2022 a également enregistré les chiffres les plus bas après 2020 et 2021.

Par secteur

Au niveau sectoriel, seuls les secteurs du transport et de l'entreposage et de l'agriculture et de la pêche ont enregistré une hausse des faillites en 2022 par rapport à 2019. Ainsi, 577 entreprises de transport et de stockage ont été déclarées en faillite l'année dernière, contre 504 en 2019. Il s'agit du nombre de faillites le plus élevé de la période 2012-2022. Le secteur de l'agriculture et de la pêche a enregistré 80 faillites, soit 2 de plus qu'en 2019 et le nombre le plus élevé dans ce secteur depuis 2015.

En Flandre, deux secteurs ont enregistré le plus grand nombre de faillites au cours des dix dernières années : la construction avec 1 073 faillites et le transport et l'entreposage avec 310 faillites.