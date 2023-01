"Les compagnies aériennes évitent Zaventem en raison de la pénurie d'agents aux contrôles frontaliers"

Le manque structurel de personnel aux contrôles frontaliers de l'aéroport de Bruxelles est un problème majeur pour l'aéroport. Cela retarde parfois l'ouverture de nouvelles destinations intercontinentales. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Brussels Airport, Arnaud Feist, lors d'un discours de Nouvel An à l'aéroport. Il a appelé le gouvernement fédéral à "résoudre ce problème le plus rapidement possible".