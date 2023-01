Un baril de pétrole Brent de la mer du Nord coûte plus de 88 dollars, un baril de pétrole WTI américain plus de 81 dollars. Ce sont les prix les plus élevés depuis des semaines.

La demande de pétrole est plus optimiste, en particulier celle de la Chine. Pékin s'est éloigné de la politique stricte de la couronne et, à plus long terme, cela devrait stimuler l'économie chinoise.

"Le marché attendait depuis longtemps des signaux haussiers de la part de la Chine, et maintenant que la réouverture post-Covid du pays est en cours, les prix remontent", commentent les analystes d'Energi Danmark.

La Chine, premier pays importateur et le deuxième consommateur de brut au monde, a en effet abandonné les derniers vestiges de sa très stricte stratégie du zéro-Covid. Des dizaines de millions de personnes ont ainsi pu voyagé à travers le pays ces derniers jours pour se retrouver en famille, après trois ans de séparation dus aux restrictions anti-Covid, à l'occasion des festivités du Nouvel An dimanche.

La hausse de la demande à l'approche du Nouvel An lunaire avait déjà tiré les prix vers le haut. Mais l'explosion du nombre de voyages fait aussi craindre une explosion du nombre de contaminations.

"La conséquence inévitable de la levée des restrictions sanitaires et des voyages pour les vacances sera une augmentation significative des taux d'infection dans un avenir proche", tempère Tamas Varga, de PVM Energy, "ce qui entamera temporairement l'enthousiasme actuel entourant la deuxième plus grande économie du monde".

Selon la société britannique d'analyses médicales Airfinity, le nombre quotidien de décès dus au Covid en Chine devrait grimper jusqu'à environ 36.000 à l'occasion des congés du Nouvel An.

"Les perspectives à moyen terme sont toutefois encourageantes", affirme M. Varga.

En parallèle, les investisseurs restent attentif à l'offre, avec l'entrée en vigueur imminente des sanctions occidentales sur les produits pétroliers russes raffinés.