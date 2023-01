Sur les plus de 270 millions en circulation fin 2001, près de 15 millions de billets voguaient toutefois encore loin des caisses de la BNB, pour un montant de 141 millions d'euros. Au total, 94,6% des billets ont donc été échangés depuis le passage à l'euro.

Sans surprise, les gros montants ont plus rapidement trouvé le chemin de la BNB que les plus modestes. Ainsi, il ne reste que 0,73% de billets de 10.000 francs belges non échangés, 1,41% de billets de 2.000 francs belges et 1,39% de billets de 1.000 francs belges. À l'inverse, ceux de 100 francs belges, illustrés par les masques et le visage du peintre ostendais James Ensor, sont encore 11,61% dans la nature. Quant aux billets de 200 francs belges, à l'effigie d'Adolphe Sax, 9,62% se baladent encore ici ou là.

La Banque nationale estime que plus de 10 millions de billets ne seront jamais échangés. "Ils ont été perdus, détruits (dans un incendie par exemple), trop bien cachés par des personnes aujourd'hui décédées, se sont retrouvés à l'étranger, transportés par leurs détenteurs qui estiment que ça ne vaut pas la peine de faire le déplacement afin de les échanger en Belgique. Ils sont conservés par des collectionneurs, etc.", énumérait début 2022 la BNB, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'euro.

L'échange des billets émis par la Banque nationale depuis 1944 peut se faire sans limite de temps à ses guichets. Par contre, les billets de 20 et 50 francs belges (émis à l'époque par la Trésorerie belge) ni aucune pièce belge ne peuvent plus être échangés.